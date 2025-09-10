I zateplení může dýchat historií

Historický dům? Ten se zateplit nedá, má přece zdobenou fasádu. Obecně rozšířený názor se už několik let nezakládá na pravdě. S tím, jak postupují stavební technologie dopředu, rozšiřují se možnosti zateplení i pro historické domy. Specializované firmy přicházejí s pestrou nabídkou izolací pro fasády zdobené štuky a reliéfy.
Výsledkem je historický dům v úspornějším hávu, jehož fasáda nijak neztrácí kouzlo starých časů. Navíc je i přesná, protože je často vyrobená na zakázku podle dobových fotografií. Historizující římsy, prvky a dekorace z EPS jádra, překryté tenkou minerálně‑polymerovou škrupinou, dokážou věrně nahradit původní štukovou výzdobu. Přitom jsou lehké, rychle montovatelné, a pokud se správně navrhnou detaily, památkáři je obvykle akceptují.
Jednou z firem, které se historizujícím prvkům na fasády věnují, je Plaster Studio ze Starého Města u Uherského Hradiště. „Máme vlastní knihovny historických profilů, ale zároveň umíme z fotografií, sádrových otisků či 3D scanu vyrobit přesnou repliku podle podkladů architekta nebo památkáře. Díky tomu lze kombinovat katalogové prvky s úplně individuální zakázkou,“ přibližuje Ondrej Chovan, technický ředitel Plaster Studio.
Jádro těchto fasádních prvků tvoří pěnový polystyren EPS 150S, který se upravuje odporovým drátem do požadovaného tvaru. Na jádro se následně nanese dvousložková stěrka o síle dva až tři milimetry. Po montáži se profily finálně nabarví.
Mezi realizacemi této uherskohradišťské firmy jsou klasicistní, ale také secesní či barokní domy, a to jak fasády, tak interiéry. Z moderních materiálů se dá vytvořit vše, čím zdobili domy stavebníci v minulých stoletích. Tedy šambrány, parapetní, podstřešní i portálové římsy, bosáže, nadokenní a podokenní dekorace, sloupy, pilastry i nejrůznější typy oblouků.
Výhodou EPS profilů oproti běžným štukům je jejich nízká hmotnost. Ne vždy tudíž vyžadují dodatečné kotevní systémy. Dále je to rychlá montáž, lepí se současně s tepelnou izolací a není k tomu potřeba lešení navíc.
I zateplení může dýchat historií
„Velkým plusem je také fakt, že jde o přesnou repliku. Vytvořená šablona zaručí tvarovou stálost a sériovou opakovatelnost,“ říká Chovan. Naopak nevýhodou těchto fasád je tenčí povrch oproti tradiční omítce. Proto hrozí lokální poškození úderem a instalace vyžaduje opatrnou manipulaci. „U velmi exponovaných soklů nebo hlavic sloupů může být nutná dodatečná mechanická výztuha či ochranný plech,“ dodává Chovan.
Citlivé napojení
Památkáři historizující zateplení na domech tolerují, i když s několika podmínkami. Jednou z nich například je, že musí tvarově a materiálově navazovat na původní členění. Dále by jejich montáž měla být vratná, tudíž je možné použít jen lepidlo a omezené mechanické kotvy. A difuze páry nesmí být zásadně omezena, dům musí dýchat.
„V praxi tak lze římsy a prvky použít i v městských památkových zónách, pokud projekt předem projde schvalovacím řízením a doloží detaily napojení na okolní domy. To mohou být například oplechované římsy,“ dodává Chovan.
Otázka, jestli originální historická fasáda nemůže pod zateplením plesnivět, se nabízí jako jedna z prvních. Chovan to však vylučuje. „Ne, při správném návrhu je to opačně. Vnější zateplení posune rosné pásmo směrem ven a zvyšuje teplotu vnitřního povrchu, takže kondenzace uvnitř zdiva klesá. Difuzně otevřené stěrky a paropropustné nátěry, například silikát či silikon, navíc propouštějí vodní páru stejně jako běžné minerální omítky,“ vysvětluje Chovan. Riziko vzniku plísní je tedy podle jeho slov nižší než u neizolované stěny, pokud jsou detaily, tedy napojení říms či okapnice, provedeny bez tepelných mostů.
Další otázkou, kterou si jistě mnozí stavebníci položí, je cena. Tedy jestli nejsou historizující EPS profily dražší než klasický štuk. I v tomto případě je tomu naopak. Zatímco EPS profil o velikosti zhruba 150 × 80 milimetrů stojí podle jeho složitosti zhruba 450 korun na metr, ruční štuková římsa podobného rozměru stojí na metr 1200 až dva tisíce korun za materiál a práci. „Ve většině případů tedy profily z EPS vychází tři‑ až pětkrát levněji a jsou hotové za zlomek času, protože se lepí spolu se zateplením,“ shrnuje Chovan. Historizující fasádní prvky jsou určeny pro dlouhodobé venkovní použití, odolávají teplotním výkyvům, vlhkosti i slunečnímu záření. Navíc jsou tvarově stálé a také nehořlavé.
Dům je moderní a přitom historický
Jedním z příkladů použití historizujícího zateplení je dům v Opuštěné ulici v centru Brna, kde architekti ze studia Burian–Křivinka využili prvky společnosti StoDeco pro citlivou obnovu dominantní historické fasády. Bytový dům v ulici Opuštěná byl postaven za první republiky, konkrétně v letech 1921–1925. K historickému traktu přibyla nová křídla, přičemž hlavní fasáda si uchovala původní vzhled. Poškozenou štukovou výzdobu nahradily profily pořízené podle dobových fotografií.
„Budova už několik let nebyla obývaná, některá okna byla zazděná, dům obývali squateři,“ říká architekt Gustav Křivinka. Dům ale stojí na velmi důležitém místě, protože v budoucnu by zde měl vzniknout městský bulvár, významná hlavní třída, která spojí střed města s plánovaným nádražím. Architekti se proto rozhodli zachovat jižní křídlo budovy, fasádu zrekonstruovat a přistavit k ní boční křídla. Nejprve si architekti mysleli, že původní fasádu zrekonstruují, ale na lešení se zjistilo, že je v zoufalém stavu. „Tak jsme ji kompletně obnovili moderním způsobem,“ doplňuje Křivinka.
Čelní fasáda pracuje s různou strukturou a hrubostí omítek, proto bylo nutné použít speciální systém s tenkou izolací tak, aby byly zachovány i dva cenné vstupní kamenné portály. Dekorativní profily nyní věrně kopírují původní prvky podle dobových fotografií. Výsledkem je vizuálně zajímavé spojení historické estetiky s moderními stavebními technologiemi. „Budova dříve sloužila jako kancelářská, nyní zde budou převažovat byty. Před budovou by mělo vzniknout takové malé náměstí. Doufáme, že na nárožích budou kavárny a podobně,“ přeje si Křivinka.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Stavba.
