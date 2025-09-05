Máme se skvěle. Tedy podle Českého statistického úřadu, který zveřejnil, jak se vyvíjely mzdy a tedy i příjmy domácností ve druhém čtvrtletí letošního roku. Čísla ukázala, že mzdy rostly historicky nejrychlejším tempem – nominálně v meziročním srovnání o 7,8 procenta i reálně, a to o 5,3 procenta. A naznačila také, že životní úroveň, kterou negativně zasáhla vysoká inflace let 2022–2023, se konečně zlepšuje.
Bohužel mzdové statistice neodpovídají další čísla z tuzemského hospodářství. Růst mezd by teoreticky měl těšit obchodníky či restauratéry, ale namísto toho statistici potvrdili, že se prodejům nedařilo v žádné oblasti s výjimkou aut.
Co se dočtete dál
- Jak se projevují rostoucí mzdy v ekonomice?
- Může růst HDP sázet na spotřebu?
- Jak bude reagovat ČNB a kdy sníží úrokové sazby?
