Rodinný dům na okraji malé obce nedaleko Prahy vznikl jako promyšlená reakce na krajinu, která se měla teprve začít proměňovat. V době návrhu obklopovala pozemek květinová louka s volnými výhledy. Architekt se přesto rozhodl orientovat dům směrem do zahrady – vědomě se odvrátil od krajiny, která se měla proměnit v zástavbu. Otočením k lesu a klidné části parcely tak předběhl vývoj místa a vytvořil dům, který si chrání vlastní svět.

Stavba má tvar písmene L a využívá mírný svah jako výhodu. Z ulice působí uzavřeně a střídmě, čímž respektuje okolí a zároveň poskytuje maximální soukromí. „Uvnitř se však otevírá do intimní zahrady – promyšleně modelovaného prostoru, který pozvolna stoupá směrem k lesu a přechází do volné přírody. Terén se kaskádovitě zvedá, díky čemuž zahrada získává přirozenou dynamiku a funguje jako prodloužení obytného prostoru,“ říká architekt Lukáš Pejsar.

Mokré srdce

Dominantním prvkem zahrady je koupací jezírko, které tvoří srdce domu. Navazuje přímo na dřevěnou terasu u hlavní obytné místnosti a stává se její přirozenou kulisou i středobodem. Obytný prostor s kuchyní a jídelnou se otevírá do soukromé zahrady a plynule přechází v terasu a jezírko. Dva velkoformátové posuvné portály (HS portály) propojují obývací pokoj, terasu a zahradu v jeden živý organismus.

„Majitelé chtěli dům, který jim poskytne prostor pro každodenní život i klidné spočinutí. Místo, kde budou vnímat změny ročních dob skrze světlo a barvy v zahradě, kde bude příroda součástí interiéru,“ vysvětluje Pejsar, z jakých přání při projektování stavby vycházeli.

Vila nad vodou

Rok dokončení: 2023
Zastavěná plocha: 335 m²
Hrubá podlahová plocha: 244 m²
Užitná plocha: 199 m²

Ať už jde o ranní slunce na terase nebo večerní pohled do krbu, dům jim poskytuje klid bez okázalosti. Dispozice domu o ploše přes 250 metrů čtverečních nabízí pět obytných místností, dvě koupelny, šatnu a prostorný obývací prostor s kuchyní a jídelnou. „Hlavní osa domu – protažená chodba lemovaná knihovnou – propojuje jednotlivé zóny a zároveň funguje jako klidová páteř domu,“ popisuje rozvržení prostoru Pejsar.

Bez okázalosti

Masivní ochrana

Konstrukční řešení využívá velkoformátové masivní panely Novatop Solid, které zajišťují vysokou tuhost, výborné izolační vlastnosti a příjemné mikroklima. Fasádu tvoří tepelně upravené dřevo Thermowood, které přirozeně stárne a ladí s okolím. Nízká pultová střecha osazená zelení zajišťuje, že dům s okolní přírodou splývá i při pohledu shora.

Stavba

Interiéru dominuje pohledové masivní dřevo – teplé, autentické, živé. CLT panely zůstávají přiznané nejen zevnitř, ale i na dotek. Jejich struktura, barva i vůně přispívají k přirozeně zdravému prostředí, ve kterém se dobře žije i dýchá. Povrchy dřeva jsou ošetřeny tak, aby si zachovaly svůj přirozený vzhled a zároveň odolaly času. Dům dýchá, ale stárne s grácií. Stejně jako jeho okolí.

Stavba je navržená s důrazem na efektivní provoz a udržitelnost. „O vytápění se stará elektrické podlahové topení doplněné krbovou vložkou, ohřev vody zajišťuje tepelné čerpadlo. Energetickou bilanci podporuje střešní fotovoltaika a akumulační nádrž na dešťovou vodu,“ říká architekt. Konstrukce domu obsahuje desítky kubíků dřeva, které vážou tuny CO₂. Většina materiálů pochází z českých zdrojů a práce provedli zkušení místní řemeslníci. A protože je dům z více než 80 procent recyklovatelný, má nejen lehkou siluetu, ale i lehkou stopu. V konstrukci byly použity recyklované materiály, difuzně otevřené skladby a instalovaná vlhkostní čidla, která průběžně sledují stav konstrukcí a chrání dům před skrytými poruchami.

Článek byl publikován ve speciální příloze HN Stavba.

Bez okázalosti

