Policie o víkendu řešila případ formule, která včera ráno jela po dálnici D4 na Příbramsku. „Řidič formule, kterého policisté zastavili a ztotožnili ve voze, se při podání vysvětlení odmítl k celé situaci vyjádřit. Policisté budou celou věc postupovat do správního řízení, kdy mu hrozí pokuta v řádu několika tisíc korun a zákaz řízení,“ uvedla policie.
Závodní auta na silnice nesmějí, nesplňují pravidla pro provoz na pozemních komunikacích, nemají například registrační značku ani směrová světla.
Oznámení o formuli, která přijela na benzinovou čerpací stanici u Dobříše a pokračovala v jízdě na dálnici D4, obdržela policie včera v 08:15. Po řidiči pátralo několik policejních hlídek a vrtulník. Policistům z příbramského obvodního oddělení se podařilo zastavit ho v obci Buk, části Milína. „Ztotožnili ho jako 51letého muže a převezli na obvodní oddělení k podání vysvětlení,“ řekla krajská policejní mluvčí Michaela Richterová. Dechová zkouška u řidiče alkohol ani drogy neprokázala.
Závodní auto typu formule jezdilo na D4 už v minulosti. V roce 2019 policie jezdce dopadla, ale nedokázala jej identifikovat, protože měl nasazenou přilbu. Po řidiči závodního auta na D4 policie pátrala také v roce 2022. Formule se na dálnici D4 objevila navíc i letos v srpnu, videozáznam s jízdou neschváleného vozidla se objevil v médiích a na sociálních sítích.
