Chersonský meloun je pojem, který díky zprávám o dopadech ruské invaze na jih Ukrajiny poznali i v zahraničí. „Loni naši zemědělci měli trojnásobnou úrodu a dávali na ně nálepky Made in Cherson, je velmi populární po celé Ukrajině,“ rozzáří se úsměv na tváři Oleksandra Tolokonnikova, když během rozhovoru s HN dojde na stav zemědělství, které bylo do ruské invaze jedním z motorů ukrajinské ekonomiky. „Letos máme odminováno 70 procent části oblasti, která není okupovaná, tedy většinu zemědělské půdy. Budou melouny, rajčata i pšenice, ale hodně z toho utrpělo nedostatkem vody.“
Tolokonnikov, původně fotograf a marketingový expert, je nyní zástupcem šéfa regionální správy Chersonské oblasti, která je ze dvou třetin okupována ruskou armádou. Po úspěšném vyhnání ruských okupantů z pravého břehu řeky Dněpr na podzim 2022 tvoří nyní přirozenou frontovou linii právě široká řeka. Ukrajincům se v roce 2023 nepodařilo vytvořit na jejím levém břehu předmostí a od té doby tady fronta zamrzla.
Co se dočtete dál
- Jak se žije ve městě u fronty.
- Jak Ukrajinci vnímají možnost zmrazení fronty.
- Proč je důležitá decentralizovaná energetika.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.