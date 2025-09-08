Odpor občanských iniciativ, ekologů ani politické opozice na radnici v rakouském Salcburku nepomohl. Výbor pro územní plánování minulý týden rozhodl, že dvaaosmdesátiletý miliardář Wolfgang Porsche, hlava rodinné průmyslové dynastie kontrolující mimo jiné největší evropskou automobilku Volkswagen, může ke své honosné vile tyčící se na památkově chráněném Kapucínském vrchu prorazit 500 metrů dlouhý tunel. Jak informují rakouská a německá média, bude ústit do podzemní garáže plánované pro osm až deset aut.
Co se dočtete dál
- Proč se projekt financovaný výhradně ze soukromých peněz některým politikům nelíbí.
- Jaká je historie budovy, kterou Porsche koupil před pěti lety.
