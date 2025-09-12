Debata o budoucnosti evropského automobilového průmyslu se v posledních týdnech vyostřila. Klíčová otázka zní: zůstane v platnosti cíl ukončit prodej nových aut se spalovacími motory v roce 2035? Nebo Evropská komise ustoupí tlaku, stejně jako na jaře tohoto roku, kdy se zmírnily emisní cíle automobilek pro rok 2025? Evropský automobilový průmysl stojí před zásadní volbou. Zatímco svět sází na elektromobilitu, Evropa hledá kompromisy.

V sázce není jen klimatická politika a důvěryhodnost evropských cílů, ale i schopnost Evropy udržet krok v globálním závodě o technologické vedení.

  Jaké dopady bude mít symbolická kapitálová podpora 1,8 miliardy eur pro evropské výrobce baterií.
  Měla by EU potvrdit zákaz spalovacích motorů v roce 2035, nebo ustoupit tlaku automobilek?
