Úhyny ryb v rybnících i řekách způsobené nedostatkem kyslíku jsou v posledních letech stále častější. Letos kvůli tomu došlo k několika hromadným vymíráním na chovných rybnících. Na konci června pak v řece Dyji pod nádrží Nové Mlýny. Tam kvůli nedostatku kyslíku uhynulo kolem 30 tun ryb. Co nás čeká dál? Bude takových událostí kvůli globálnímu oteplování a rostoucím teplotám v následujících letech přibývat? Ano, situace v budoucnu bude ještě horší, říká Radovan Kopp, profesor Ústavu zoologie, rybářství, hydrobiologie a včelařství z Mendelovy univerzity.
Co vede k tomu, že úhyny ryb v rybnících a řekách jsou stále častější? A proč bude situace ještě horší?
Situaci zhoršují rostoucí průměrné teploty způsobené globálním oteplováním. Kyslíku ve vodě se kvůli tomu rozpouští stále méně. A také je kvůli vyšším teplotám méně vody, větší výpar a více sinic. Sinice ke svému růstu potřebují živiny, kterých máme ve vodách velké množství. A to je další problém, který způsobujeme my lidi.
