Městský soud v Praze bude muset znovu projednat, zda pražský advokát Martin Grubner přišel o talár oprávněně. Loni v dubnu mu totiž poté, co jej policie obvinila z korupce, pozastavila Česká advokátní komora výkon profese. K tomuto výjimečnému kroku může vedení stavovské organizace přistoupit, když je advokát stíhán za závažný trestný čin, který ohrožuje důvěru v řádný výkon advokacie.
Grubner proti tomu podal žalobu, kterou však soud počátkem roku zamítl. Minulý pátek se jej ale zastal Nejvyšší správní soud. Advokát se na něj obrátil s námitkou, že Listina základních práv a svobod říká, že každý má právo na svobodné podnikání. A komora do něj neoprávněně zasáhla, když mu výkon podnikání svým rozhodnutím znemožnila.
