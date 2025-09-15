Městský soud v Praze bude muset znovu projednat, zda pražský advokát Martin Grubner přišel o talár oprávněně. Loni v dubnu mu totiž poté, co jej policie obvinila z korupce, pozastavila Česká advokátní komora výkon profese. K tomuto výjimečnému kroku může vedení stavovské organizace přistoupit, když je advokát stíhán za závažný trestný čin, který ohrožuje důvěru v řádný výkon advokacie.

Grubner proti tomu podal žalobu, kterou však soud počátkem roku zamítl. Minulý pátek se jej ale zastal Nejvyšší správní soud. Advokát se na něj obrátil s námitkou, že Listina základních práv a svobod říká, že každý má právo na svobodné podnikání. A komora do něj neoprávněně zasáhla, když mu výkon podnikání svým rozhodnutím znemožnila.

