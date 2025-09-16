Po zakázce od Arrivy získal letos plzeňský výrobce vlaků Škoda Group velký kontrakt už od druhého soukromého dopravce v Česku. Společnost RegioJet podnikatele Radima Jančury si objednala 34 hybridních vlaků typu Panter, které mohou jezdit na elektřinu i naftu. RegioJet do nich investuje více než devět miliard korun.
Jančurova firma takzvané hybridní vlaky BEDMU (Battery Electric Diesel Multiple Unit) potřebuje. Jen před několika týdny vyhrála zatím největší tendr na dálkové spoje vypisovaný ministerstvem dopravy. Jde o 15letou smlouvu na provozování pěti rychlíkových linek na linkách v severních a východních Čechách. RegioJet dvou- a třívozové vlakové soupravy využije od prosince 2029.
