Pro nasazení dalších bateriových vlaků už Škoda připravuje jednotky druhé generace, které letos představila na veletrhu TRAKO 2025 v Gdaňsku. Oproti předchozímu modelu jsou ještě lehčí a úspornější. „Mají například více menších bateriových modulů, což přináší lepší rozložení hmotnosti na konstrukci vlaku. Vybaveny jsou taky měničem na bázi karbidu křemíku, který zajišťuje nižší spotřebu elektrické energie a tím i vyšší efektivitu provozu,“ říká Tomáš Ignačák, místopředseda představenstva firmy.
Zájem krajů i dopravců o bateriové jednotky stále roste, za pět let by už měly jezdit ve většině regionů. Limitující je však pro ně infrastruktura, na baterky vlak dojede nejvýš 80 kilometrů, pak potřebuje zdroj napájení z trolejí nebo dobíječky. „Rozšiřování elektrizace železnice postupuje v České republice spíše pozvolna, protože jde o finančně náročné investice a v některých oblastech není elektrizace technicky ani ekonomicky vhodná,“ vysvětluje Ignačák. Právě v takových úsecích najdou využití bateriové a v budoucnu možná i vodíkové vlaky.
Na elektřinu i diesel
Řešením pro delší tratě bez trolejí může být na přechodnou dobu hybridní vlak, který je kompromisem mezi nežádoucím motorákem a bateriovým vlakem s krátkým dojezdem. „V podstatě je to vlak, který umí jezdit na všechno – na elektřinu z troleje, na energii z baterií i na obnovitelnou naftu,“ popisuje Ignačák.
Přednostně by měl takový vlak jezdit elektricky, buď pod trakčním vedením, kde se dobíjí, nebo v bateriovém provozu na neelektrifikovaných úsecích. Dieslový agregát se zapne jen na dlouhých tratích bez troleje, kde dojezd baterie nestačí, případně slouží jako pojistka pro mimořádné události. „Vlak navíc používá obnovitelné palivo HVO, takže i v těchto případech zůstává provoz maximálně šetrný k životnímu prostředí,“ vyzdvihuje přednosti hybridního modelu Ignačák.
Soupravy typu BEDMU (Battery‑Electric‑Diesel Multiple Unit) si už od Škody Group objednal dopravce RegioJet. Ten plánuje od konce roku 2029 využít 34 hybridních vlaků na linkách z Liberce do Pardubic nebo Ústí nad Labem, další mají jezdit z Prahy do Tanvaldu nebo do Rumburku a také z Rumburku do Kolína. Kromě úspor na palivu a emisích slibují hybridní vlaky i rychlejší spojení, ušetří totiž cestujícím přestupování z elektrické do motorové soupravy.
Kombinované řešení je žádané i v dalších evropských zemích. „Poptávka po hybridních jednotkách roste v zemích, kde je elektrifikace síťově nekompletní nebo se bude rozšiřovat po etapách – zejména ve střední a východní Evropě,“ potvrzuje Ignačák. Hybridní vlaky umožní okamžitě snížit emise a zlepšit komfort bez čekání na plnou elektrifikaci všech větví a zároveň jsou připravené na budoucí přechod k plně bezemisnímu provozu.
Vlaky totiž v budoucnu půjde přeměnit na elektrické. „Platforma vychází z osvědčené řady elektrických jednotek Škoda a je navržena modulárně. Dieselový powerpack lze v budoucnu odejmout a jednotku provozovat jako čistě bateriovou či čistě elektrickou – podle toho, jak se bude rozšiřovat elektrifikace,“ doplňuje Ignačák.
Stáhněte si přílohu v PDF
Autostrojvůdce chytrého vlaku
Spotřebu energie a režim nabíjení koordinuje u vozidel nové generace chytrý systém na základě provozních dat. Umělou inteligenci využívá i systém automatického řízení vlaku, který přizpůsobuje rozjezdy, rychlost i zastavení soupravy tak, aby jízda byla co nejplynulejší a zároveň energeticky úsporná. Vlak průběžně vyhodnocuje profil trati, jízdní řád i aktuální situaci a podle toho optimalizuje rychlost a tím i spotřebu energie.
To samozřejmě nenahrazuje řidiče vlaku. Ten zůstává plně zodpovědným za provoz, systém mu ale pomáhá udržet ideální styl jízdy, podobně jako autopilot v letectví. „V praxi to přináší významné úspory energie. Například u jednotek provozovaných v Lotyšsku dosahujeme díky tomuto systému až 15procentní úspory oproti běžnému provozu,“ uvádí Ignačák. Chytré digitální systémy pomáhají také s údržbou vlaků, díky inteligentní predikci dostanou vozy potřebný servis a péči přesně ve chvíli, kdy to potřebují. Do budoucna firma plánuje nasadit také centrální dispečerské řízení.
Text vznikl ve spolupráci se společností Škoda Group.
Článek byl publikován ve speciální příloze HN Budoucnost železnice.
