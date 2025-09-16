Když premiér Petr Fiala z ODS při představování volebního programu koalice Spolu mluvil o možnosti pořádat v Česku fotbalové mistrovství Evropy, většina přítomných se usmívala. Nápadu se diví Fialovi koaliční partneři. „Ve vládě jsme se o tom nikdy nebavili. Nebo aspoň jsem nic takového nezaregistroval,“ tvrdí šéf koaličních Starostů a vicepremiér Vít Rakušan. Dvojka opozičního hnutí ANO Karel Havlíček pak rovnou říká: „Je to úplný nesmysl. Buď to byl nějaký šprým, nebo se pomátli.“
Pořádání jednoho z nejsledovanějších sportovních turnajů světa v Česku přesto není takové sci-fi, jak to na první pohled vypadá. HN přibližují, jak by se u nás šampionát dal uspořádat, a dokonce za relativně nízkých nákladů. Více než peníze by do něj politici museli vložit hodně diplomacie. Problém je, že Fiala zatím nápad jen vyřkl – a zatím ho vedle politiků neprobral ani s fotbalovými funkcionáři.
Co se dočtete dál
- Jak by v Česku bylo možné uspořádat fotbalové Euro.
- Která země se jako první nabízí k jednání.
- Kde by v Česku mohly vyrůst odpovídající stadiony.
- Jak daleko zatím premiér je.
