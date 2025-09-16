Dostavba jaderné elektrárny v Dukovanech si jen v ČEZ vyžádá více než čtyři tisíce nových zaměstnanců. Největší poptávka bude po kvalifikovaných odbornících z oblasti energetiky a jaderného inženýrství. Zapotřebí ale bude i řada dalších profesí, a nejen v samotné energetické firmě. Ministerstvo školství nyní jedná o podpoře technických oborů na vysokých školách a pomoci mají také mikrocertifikáty, které mohou do energetiky dostat i pracovníky z jiných oborů. Výstavba s sebou nese ale řadu dalších výzev, které se týkají celé oblasti kolem Třebíče až k území Brna.
Co se dočtete dál
- Které profese budou kvůli dostavbě elektrárny potřeba?
- Jaké výzvy klade výstavba na území kolem Třebíče.
- Jaké možnosti má Česko v získávání tolika nových zaměstnanců a co pro to už dělá ministerstvo školství.
