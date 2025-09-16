Dostavba jaderné elektrárny v Dukovanech si jen v ČEZ vyžádá více než čtyři tisíce nových zaměstnanců. Největší poptávka bude po kvalifikovaných odbornících z oblasti energetiky a jaderného inženýrství. Zapotřebí ale bude i řada dalších profesí, a nejen v samotné energetické firmě. Ministerstvo školství nyní jedná o podpoře technických oborů na vysokých školách a pomoci mají také mikrocertifikáty, které mohou do energetiky dostat i pracovníky z jiných oborů. Výstavba s sebou nese ale řadu dalších výzev, které se týkají celé oblasti kolem Třebíče až k území Brna.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Které profese budou kvůli dostavbě elektrárny potřeba?
  • Jaké výzvy klade výstavba na území kolem Třebíče.
  • Jaké možnosti má Česko v získávání tolika nových zaměstnanců a co pro to už dělá ministerstvo školství.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se