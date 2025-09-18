Evropská komise navrhla balíček opatření proti Izraeli kvůli válce v Pásmu Gazy i dění na okupovaném Západním břehu Jordánu. Týká se obchodních vztahů, konkrétně zavedení cel na některé zboží, ale zahrnuje i sankce na dva extremistické ministry, několik násilných židovských osadníků a rovněž několik členů palestinského teroristického hnutí Hamás.
„Cílem není potrestat Izrael, cílem je zlepšit humanitární situaci v Gaze,“ prohlásila na tiskové konferenci v Bruselu šéfka unijní diplomacie Kaja Kallasová.
Pro schválení sankcí je potřeba dosáhnout mezi členskými státy jednomyslnosti. Izrael má mezi státy EU několik velkých spojenců, patří mezi ně Itálie, Německo, Rakousko, Česko, Maďarsko či Rakousko. Podle zdrojů ČTK by nicméně Česko případně podpořilo sankce na osadníky, jestliže budou přijaty i sankce na členy Hamásu.
Druhá část opatření se týká obchodu, konkrétně pozastavení určitých obchodních ustanovení v asociační dohodě mezi EU a Izraelem. Evropská unie je největším obchodním partnerem Izraele, obchod mezi EU a Izraelem v roce 2024 činil 42,6 miliardy eur a z toho 37 procent objemu obchodu je v takzvaném preferenčním zacházení. Znamená to, že se na toto zboží uplatňují nižší cla, a tento režim by se nyní měl změnit. Jde zejména o zemědělské produkty, ovoce a zeleninu, na které by měla být uvalena vyšší cla.
Pro schválení opatření je potřeba souhlas kvalifikované většiny členských států, což znamená, že alespoň jedna z větších zemí – Německo či Itálie – bude muset návrh podpořit. Zatím podle zdrojů ČTK tato podpora v Radě EU není a minimálně osm zemí, včetně Česka, s pozastavením některých částí asociační dohody nesouhlasí s tím, že je potřeba nechat otevřené komunikační kanály s Izraelem.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist