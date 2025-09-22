Generální manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd byl v Itálii odsouzen po dohodě o trestu k podmínce na rok a dva měsíce v případu falšování účetnictví v Juventusu, jehož byl viceprezidentem. Uvedla to agentura AP.
Římská soudkyně Anna Maria Gavoniová v pondělí v ostře sledovaném případu nejúspěšnějšího italského klubu přijala dohodu o trestu s vrcholovými funkcionáři Juventusu. Nejdelší trest rok a osm měsíců vězení dostal bývalý předseda Andrea Agnelli. Všechny tresty jsou podmíněné, podle italského práva dohoda o trestu nevyžaduje přiznání viny. Klub také dostal pokutu 156 tisíc eur (3,8 milionu korun).
Případ se týká obvinění, že Juventus falšoval své finanční výkazy především v souvislosti s hráčskými přestupy a platy fotbalistů během koronavirové pandemie. Kauzou se původně od roku 2023 zabýval soud v domovském městě klubu Turíně, ale na žádost právních zástupců „Staré dámy“ se projednávání přesunulo do Říma.
Letos v červnu požádali Agnelli, Nedvěd a ostatní obvinění o vyřešení případu prostřednictvím dohody o trestu poté, co je žalobci chtěli dostat před soud za manipulaci s akciemi, maření dohledu a falešné účetnictví. Bývalí funkcionáři klubu vinu popřeli.
V jiném případu nesrovnalostí v účetnictví přišel Juventus v sezoně 2022/23 o 10 bodů v tabulce fotbalové ligy a UEFA ho vyřadila z příštího ročníku Konferenční ligy. Nedvěd v této kauze dostal společně s dalšími klubovými funkcionáři osmiměsíční zákaz působení ve fotbale, který však tribunál Italského olympijského výboru zrušil.
Bývalý kapitán české reprezentace a držitel Zlatého míče za rok 2023 Nedvěd strávil v Juventusu jako hráč a funkcionář přes 21 let. Spolu s dalšími členy správní rady rezignoval koncem roku 2022 právě kvůli podezření z falšování účetnictví. Letos v červnu se někdejší vynikající záložník stal generálním manažerem fotbalových reprezentací.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist