U soudů znovu ožije bouřlivý příběh, který stál politickou kariéru někdejšího nadějného poslance KDU-ČSL a později TOP 09 Pavla Severu. Ten čelil po sedm let vyšetřování a trestnímu stíhání, že zneužil špatného zdravotního stavu svého známého Zdeňka Švece a nechal jej před jeho smrtí v roce 2013 podepsat směnky za více než deset milionů korun, údajně jako ručení za poskytnuté půjčky. Podle obvinění mu ale žádné peníze nepůjčil.
Soudy Severu v roce 2021 definitivně očistily a on pokračoval ve vymáhání směnek. Vrchní soud v Praze v říjnu 2024 přikázal, aby mu vdova po Švecovi za část směnek zaplatila 3,8 milionu korun. Nyní ale zasáhl Nejvyšší soud, který případ vrátil k novému projednání.
Co se dočtete dál
- Jaké příkazy dal Nejvyšší soud nižší instanci a proč.
- Kdo byl nakonec v uvedené kauze odsouzen a za co.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.