Společnost CTP Nizozemce Remona Vose koupila nemovitosti v sousedství jednoho z nejznámějších brněnských brownfieldů po výrobci traktorů značky Zetor. Na jejich místě plánuje developer postavit nové průmyslové haly a rozšířit tak svůj stávající areál CTPark Brno Líšeň.
„Koupili jsme budovy a pozemky, které patřily společnosti Slévárna Heunisch,“ řekl HN Michal Dospěl, ředitel výstavby v CTP pro region jižní Morava. Developer přitom už vlastní a rozvíjí areál po Zetoru, jenž si v území pronajímá pouze jednu z budov.
Co se dočtete dál
- Jak velké jsou nově získané pozemky CTP v Brně.
- Pro jaký typ nájemců budou nové haly vhodné.
- Jaká je poptávka po průmyslových prostorách na Brněnsku.
