Měsíce trvající vyjednávání amerických miliardářů a čínských komunistů o budoucnosti TikToku se chýlí ke konci. Americký prezident Donald Trump v konzervativní televizi Fox News oznámil, že americkou část TikToku převezme skupina „amerických patriotů“. Podle Bílého domu Trump do konce týdne podepíše exekutivní příkaz, který to umožní.

„Jsou to velmi známí lidé, kteří dokážou dát dohromady obrovské množství peněz,“ prohlásil Trump ve zpravodajském pořadu The Sunday Briefing.

  • Jaký je odhad ceny amerického TikToku a jaké zde síť generuje tržby.
  • Co všechno vlastní společnost ByteDance.
  • Kteří američtí miliardáři do TikToku půjdou. A kteří už v něm jsou.
  • Mohou investoři získat také informace o algoritmu TikToku?
