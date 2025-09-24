První rok provozu mají za sebou elektrobusy na Kladně. Jejich jízda je oproti dieselovým protějškům tichá, ale především neprodukuje žádné lokální zplodiny. Na linky kladenské MHD vyjelo loni v létě 16 elektrobusů za celkem 232 milionů korun. Jedná se zatím o největší jednorázové pořízení elektrobusů pro městský provoz.
Nakoupila je přepravní společnost Arriva díky evropským fondům. Jde celkem o 16 hromadných dopravních prostředků značky SOR NS electric, osm z nich je v obvyklém 12metrovém provedení, druhá polovina je v prodloužené kloubové verzi.
„Všech 16 elektrobusů je nízkopodlažních, cestujícím se tak lehce nastupuje i vystupuje, vozy jsou klimatizované, mají USB nabíječky, WiFi připojení, informační a kamerový systém a plní všechny požadavky kladenského magistrátu pro provoz na linkách MHD,“ popisuje Daniel Adamka, generální ředitel Arrivy.
K otestování elektrobusů využili letní měsíce. „Naši řidiči, dispečeři, pracovníci servisu i plánovači dopravy se seznámili s dobíjecí technologií, ověřili, kolik dokážou elektrobusy reálně najezdit kilometrů mezi jednotlivým nabitím baterií a projeli jsme s nimi všechny trasy po městě. Od loňského září jsme přestoupili od zkušebního do ostrého provozu,“ říká Adamka.
Elektrobusy využívají novou generaci trakčních baterií s prodlouženou životností. Oproti předchozí generaci jsou baterie umístěny na střeše modulárně v samostatných boxech, což umožňuje nakonfigurovat řešení podle konkrétních požadavků zákazníka.
„Elektrobusy jsou vybaveny trakční baterií o kapacitě 274 kWh a 411 kWh,“ doplňuje Filip Murgaš, jednatel a obchodní ředitel SOR Libchavy.
Pro snížení energetické náročnosti provozu také elektrobusy disponují klimatizacemi s topením pomocí tepelného čerpadla, které přispívá ke snížení spotřeby elektřiny. Další novinkou, která je u těchto dopravních prostředků k vidění, je čtyřpólový pantograf, který slouží k průběžnému dobíjení. Kromě možnosti doplňování energie pomocí pantografu mají elektrobusy v přední části také zásuvku pro dobíjení pomocí kabelu.
Největší dobíjecí hub s devíti stojany
Právě dobíjecí struktura je dalším unikátem spojeným s elektrifikací vozového parku. Elektrobusy se totiž nabíjejí v největším areálu pro dobíjení elektrobusů v Čechách, kladenský hub čítá devět ultrarychlých stojanů. A počítá rovněž s dalším rozšířením současné flotily elektrických vozů v Kladně a okolí. Zajištění dobíjecího hubu měla na starosti společnost ČEZ ESCO patřící do Skupiny ČEZ.
„Doprava se podílí na 16 procentech emisí produkovaných v Česku. Její elektrifikace je proto jedním ze zásadních kroků k čistšímu ovzduší a k posílení energetické nezávislosti měst a obcí na fosilních palivech,“ říká Kamil Čermák, generální ředitel ČEZ ESCO a dodává, že základní podmínkou spolehlivého provozu elektrobusů je rychlé a dobře dostupné dobíjení. „Jsem rád, že naši partneři, město Kladno a společnost Arriva, využili zkušeností ČEZ ESCO v této oblasti a mohl se zrodit největší ultrarychlý dobíjecí areál pro elektrobusy v Čechách,“ kvituje Čermák. Každý z devíti ultrarychlých stojanů má výkon 150 kilowatthodin.
Celkové náklady projektu s názvem Elektrobus MHD Kladno 2022 jsou vyčísleny na 232 milionů korun, z toho dotace EU činí 162 milionů a Arriva z vlastních zdrojů doplatila téměř 70 milionů.
Výfuky už nemají ani autobusy v Třinci
Kladenské elektrobusy však nejsou jediným počinem, kdy se ČEZ ESCO pustilo do elektrifikace MHD v Česku. Elektrobusy v současnosti díky zajištění sítě dobíjení nebo prostřednictvím podpory provozu jezdí například v Třinci nebo v pražském areálu Brumlovka.
Třinec již v roce 2017 slavnostně pokřtil deset nových elektrobusů pro městskou hromadnou dopravu. Město je pořídilo od Škody Electric s karoserií Solarisu, přičemž ve své době šlo o největší flotilu elektrobusů v Česku.
Na pražské Brumlovce zajišťují elektrobusy kyvadlovou dopravu mezi stanicí metra C – Budějovická a Brumlovkou. Dvojice elektrobusů SOR je zde v provozu od února 2016, v září 2023 zahájil ostrý provoz i třetí elektrobus. Jde o první bezplatné elektrobusy, které byly v rámci pražské hromadné dopravy nasazeny do ostrého provozu.
Chystají se nové huby v Kladně a v Opavě
ČEZ ESCO má s elektrifikací další plány. Nyní například připravuje dobíjecí hub, a to opět v Kladně, u nákupního centra Oáza.
„Tato lokace byla vybrána pro průběžné dobíjení elektrobusů pomocí pantografů. Tvoří ji dvě dobíjecí stanice, každá o výkonu 400 kW. Dokončení instalace a zprovoznění předpokládáme do konce letošního roku,“ odhaduje Kamil Čermák. Další zázemí pro elektrobusy vznikne v Opavě, kde vyroste hub dobíjecích boxů pro elektrobusy MHD.
Pomáhají second-life baterie české výroby
S elektrifikací dopravy se pojí nejen dobíjecí stanice, ale také baterie, které jsou nedílnou součástí systému. ČEZ ESCO se zaměřuje na druhý život baterií elektromobilů. Články, které neprojdou přísnou kontrolou v automobilce, se snaží využít jako akumulační zdroj pro fotovoltaiky zákazníků ČEZu.
„Díky spolupráci se Škodou Auto tuto technologii využívá například sklárna Moser v Karlových Varech. Systém FVE zde doplňují dvě second-life baterie k ukládání přebytků z výroby,“ přibližuje Čermák. V Moseru funguje více než tisíc střešních fotovoltaických panelů doplněných o dvojici 300kilowatthodinových bateriových úložišť právě z baterií elektromobilů.
Elektrifikace dopravy je jedním ze zásadních kroků k čistšímu ovzduší a k posílení nezávislosti na fosilních palivech.
Díky produkci energie ze slunce a možnosti jejího skladování v bateriích tato FV elektrárna pokryje každoročně více než 60 procent spotřeby elektřiny ve sklárně. Tamější fotovoltaika vyrobí přes 530 MWh bezemisní elektřiny ročně.
„Těší nás, že svou energetickou budoucnost řeší zákazníci ze všech oblastí české ekonomiky. Na míru dodávaná bezemisní řešení jsou také stále sofistikovanější a respektují širší ekologický přístup. Do této skupiny patří i zakázka pro sklárnu Moser. Baterie si nenechá dovážet přes půl světa, ale věří českému řešení postavenému na akumulátorech elektromobilu vyrobených v Česku,“ podtrhuje Čermák.
Dosud ČEZ ESCO systémů se second-life bateriemi dodalo zhruba tři desítky. Kromě Moseru projevily o toto řešení zájem i průmyslové nebo zemědělské firmy v Nizozemsku.
„Cílem naší společnosti je silněji zapojit elektroauta do energetických řetězců, snížit uhlíkovou stopu v celém životním cyklu baterií a přispět k posílení energetické nezávislosti průmyslových firem,“ konstatuje Čermák.
Text vznikl ve spolupráci s ČEZ ESCO.
