Během horké fáze volební kampaně zveřejnili zástupci vlády masivní program investic do energetické infrastruktury, který zde podle slov ministra životního prostředí Petra Hladíka (KDU-ČSL) nebyl ze strany státu od dob komunismu. Až 15miliardová dotační výzva se může pozitivně odrazit v cenách energií a zároveň uvolnit kapacity pro ty, kdo touží po vlastní fotovoltaice, distributor je však kvůli úzkému hrdlu v síti nemůže připojit.
Mohlo by se tedy zdát, že jde o předvolební gesto. Výzva se však připravovala řadu měsíců a provozovatelé distribučních sítí po ní dlouho volali. Stejně jako opozice.
Co se dočtete dál
- Komu jsou peníze z nové výzvy určeny.
- O kolik se díky nim může navýšit kapacita energetických sítí.
- Jak může dotace ovlivnit ceny elektřiny.
- Z jakých zdrojů peníze pocházejí.
