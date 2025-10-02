Rušení signálu GPS při přistání předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové v bulharském Plovdivu v září, ruské drony hluboko v polském vzdušném prostoru, ruské stíhačky v Pobaltí... Signály, že Kreml je připraven eskalovat svůj hybridní tlak na Západ, jsou jasné.
V uplynulém desetiletí Kreml zdokonalil svou strategii hybridní války, která začala na Ukrajině a rozšířila se do východní Evropy, na Balkán, do jižní Evropy a do severských zemí. Souběžně s vojenskou invazí na Ukrajinu vede Rusko celokontinentální kampaň sabotáží, kybernetických útoků, dezinformací a politického vměšování. Od Arktidy po Jadran a nyní i Středozemní moře čelí Evropa koordinovanému útoku, jehož cílem je vyčerpat reakční možnosti, otestovat odstrašující sílu a destabilizovat NATO a EU zevnitř. Počet incidentů hybridní války se mezi lety 2023 a 2024 čtyřnásobně zvýšil a nárůst pokračuje i v roce 2025.
Co se dočtete dál
- Jak Kreml testuje odolnost NATO a EU pomocí hybridních incidentů.
- Jaká je role ruské „stínové flotily“ při poškozování podmořských kabelů.
- Kde a jak se soustředí hybridní operace v severských zemích.
- Jaké protokoly a strukturální změny NATO a EU chybějí pro rychlou a koordinovanou reakci.
