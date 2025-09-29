Finanční správa se zatím nejvíc přiblížila zásadní změně ve svém fungování a má tak šanci se po letech čekání posunout technologicky do 21. století. Minulý týden obdržela finální nabídku na obměnu svého zastaralého daňového informačního systému z 90. let, kterým ročně proteče zhruba bilion korun na daních.

„Předpotopní“, byť spolehlivý automatizovaný daňový informační systém – tedy ADIS – od společnosti IBM by měl po více než třiceti letech nahradit zcela nový program, který bude umět předvyplňovat daňová přiznání, zbaví úředníky rutinních činností a umožní propojit úřadům data a odhalovat nesrovnalosti v daních. 

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Proč finanční správa poptává nový daňový IT systém.
  • Kdy dojde k nahrazení starého systému.
  • Jaké komplikace změnu provázejí.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se