Finanční správa se zatím nejvíc přiblížila zásadní změně ve svém fungování a má tak šanci se po letech čekání posunout technologicky do 21. století. Minulý týden obdržela finální nabídku na obměnu svého zastaralého daňového informačního systému z 90. let, kterým ročně proteče zhruba bilion korun na daních.
„Předpotopní“, byť spolehlivý automatizovaný daňový informační systém – tedy ADIS – od společnosti IBM by měl po více než třiceti letech nahradit zcela nový program, který bude umět předvyplňovat daňová přiznání, zbaví úředníky rutinních činností a umožní propojit úřadům data a odhalovat nesrovnalosti v daních.
Co se dočtete dál
- Proč finanční správa poptává nový daňový IT systém.
- Kdy dojde k nahrazení starého systému.
- Jaké komplikace změnu provázejí.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.