Když konstruktér Gustav Eiffel stavěl svoji pařížskou věž, nechal na ni velkým písmem napsat jména 72 vědců a inženýrů jako připomínku toho, že bez výsledků jejich bádání by nebylo vybudování tohoto díla možné. Jen obtížně bychom hledali někoho, kdo by protestoval proti tvrzení, že výzkum a vývoj patří mezi oblasti, které rozhodují nejen o vzniku jedné výjimečné stavby, ale také o dlouhodobé konkurenceschopnosti zemí. Jak ale k našim vizionářům přistupujeme v současnosti u nás?
Můžeme to do jisté míry odvodit ze zmínek o výzkumu a vývoji ve volebních programech jednotlivých politických stran či koalic. A není to zrovna veselé čtení.
Co se dočtete dál
- Jak jednotlivé politické strany zmiňují nebo opomíjejí výzkum a vývoj ve svých programech.
- Které konkrétní cíle vůči HDP strany navrhují.
- Jaké kroky politici navrhují, aby uvolnili firmám ruce a zvýšili soukromé investice do výzkumu.
