V pátečním vydání Hospodářských novin píše ekonom a ředitel Knihovny Václava Havla Tomáš Sedláček, že „neexistuje způsob, jak se neúčastnit voleb“, (…) „zbavit se jich, nebo je dokonce bojkotovat.“ Reaguje tím na hlasy lidí, kteří veřejně deklarovali svou neochotu volit, možná by rád mobilizoval pravicové voliče či připomněl étos Václava Havla, který za svobodné volby ve své době bojoval. Možná je za tím i něco dalšího, kdo ví.
Každopádně autorovy hlavní argumenty by se daly shrnout tak, že u nás volí automaticky každý dospělý občan; neúčast nezbavuje odpovědnosti ani neparalyzuje systém, protože neodevzdané hlasy se přerozdělí většině („auto pojede dál, plnou parou, i kdyby volila jen desetina národa“); a naopak hlasy volících tím nabývají na významu („stávají se silnější, mocnější, důležitější“). Skutečně tedy neexistuje možnost nevolit?
Co se dočtete dál
- Je legitimní neúčastnit se voleb.
- Jaké byly historické alternativy k hlasování.
- Jak některé současné režimy (ASEAN, asijské tradice) rozhodují bez voleb.
