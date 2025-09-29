Nejmladší generace Čechů naštěstí nevědí, jaké to je, když se země dostane pod silný tlak finančních trhů. Je to zasloužený a občas přehlížený úspěch. Přes všechny výhrady k rozpočtové disciplíně řady vlád jsou naše veřejné finance v lepším stavu než u většiny našich sousedů. Dokládají to i ratingové agentury. Největší riziko, za které agentura Moody’s ještě před třemi lety považovala extrémní závislost na ruském plynu, jež mohla vést až k zavedení přídělového systému, se povedlo během posledních let zcela eliminovat. Česko je tak stále bráno jako nadprůměrně spolehlivý dlužník, a to i v evropském kontextu.
Měnové krize si také vybaví už jen pamětníci a varování před ní vyslovená bankou Nomura se nenaplnila. Atak na korunu či panický výprodej českých státních dluhopisů aktuálně hrozbou nejsou.
Jenže financování státního dluhu je stále dražší a po volbách by vývoj mohl neblaze akcelerovat. Záleží na tom, jak voliči o víkendu rozdají karty a jakou partii vítěz voleb se svými trumfy sehraje.
Co se dočtete dál
- Pokud ANO vyhraje volby, s kým může vládnout?
- Jaké dopady mohou různé kolice mít?
- Proč se obávat trestu za rozpočtovou rozmařilost.
