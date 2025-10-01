Zbrojařský a strojírenský holding Czechoslovak Group podnikatele Michala Strnada rozšířil představenstvo o dvě členky. Od středy jimi jsou Michaela Katolická a Alena Kozáková, které již ve firmě působí. CSG má také nového ředitele komunikace a marketingu, dosavadní ředitelku Kateřinu Petko nahradil Tomáš Kotera, který do CSG přešel ze stejné pozice ve Škodě Auto. Holding CSG o tom informoval v tiskové zprávě.
Představenstvo CSG má po rozšíření sedm členů a členek – v čele stojí majitel Strnad, místopředsedy jsou výkonný ředitel David Chour a hlavní právník Ladislav Štorek a dalšími členy ředitel pro akvizice Petr Formánek a finanční ředitel Zdeněk Jurák.
Michaela Katolická v CSG působí od roku 2018, v roce 2022 se stala generální ředitelkou servisní společnosti CSGM a v holdingu je také zodpovědná za oblast compliance (dodržování pravidel, předpisů a norem). Alena Kozáková je od roku 2021 personální ředitelkou CSG.
„Rozšíření představenstva o Michaelu Katolickou a Alenu Kozákovou je přirozeným krokem. Michaela i Alena významně přispěly k budování skupiny. Obě představují uznávané manažerky a jejich přímé zapojení do nejvyššího orgánu CSG vyjadřuje klíčový význam compliance a personálního řízení pro další rozvoj skupiny,“ uvedl Strnad.
Ve společnosti Škoda Auto Tomáš Kotera působil 25 let, přičemž posledních více než osm let na pozici vedoucího korporátní a interní komunikace. „Nástup do CSG je další výzvou v mé kariéře. Oslovilo mě, že jde o českou firmu se silným mezinárodním přesahem, která dnes již působí globálně. CSG vnímám jako značku, která je reklamou na český průmysl, šíří jeho dobré jméno ve světě a posiluje image České republiky,“ řekl Kotera. Ve Škodě Auto ho ve funkci nahradil Jozef Baláž, který byl šéfem komunikace Škody Auto také mezi lety 2011 a 2017.
Společnost CSG loni podle výroční zprávy meziročně ztrojnásobila čistý zisk na 526,1 milionu eur (asi 13,2 miliardy korun). Tržby jí vzrostly více než dvojnásobně na přibližně čtyři miliardy eur (100,5 miliardy korun). Na tržbách se z 83,6 procenta podílel obranný sektor. Do tržeb čtyř miliard eur CSG počítá výsledek Kinetic Group za prosinec. S výsledky Kinetic Group za celý rok 2024 tržby CSG dosáhly 5,2 miliardy eur (130,6 miliardy korun).
