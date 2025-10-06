Největší český zbrojařský koncern CSG Michala Strnada se loni pokusil koupit výrobce proudových motorů pro rakety a drony PBS Group. Za firmu z Velké Bíteše, která patří k hlavním světovým konkurentům společností Safran nebo Williams, měl tehdy nabízet až šest miliard korun. Neúspěšně.
Zájem o rostoucí segment bezpilotních prostředků (Unmanned Aerial Systems, UAS) ale nejmladšího českého miliardáře Strnada neopustil. Naznačuje to založení nové společnosti AviaNera Technologies, která v CSG zastřeší vývoj, výrobu a obchod s drony a raketami.
Co se dočtete dál
- Jaké jsou plány nové firmy v rámci CSG.
- Jak reaguje na příchod konkurenta firma PBS z Velké Bíteše.
- Hrozí mezi CSG a PBS právní spor.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.