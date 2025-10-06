Největší český zbrojařský koncern CSG Michala Strnada se loni pokusil koupit výrobce proudových motorů pro rakety a drony PBS Group. Za firmu z Velké Bíteše, která patří k hlavním světovým konkurentům společností Safran nebo Williams, měl tehdy nabízet až šest miliard korun. Neúspěšně.

Zájem o rostoucí segment bezpilotních prostředků (Unmanned Aerial Systems, UAS) ale nejmladšího českého miliardáře Strnada neopustil. Naznačuje to založení nové společnosti AviaNera Technologies, která v CSG zastřeší vývoj, výrobu a obchod s drony a raketami.

Co se dočtete dál

  • Jaké jsou plány nové firmy v rámci CSG.
  • Jak reaguje na příchod konkurenta firma PBS z Velké Bíteše.
  • Hrozí mezi CSG a PBS právní spor.
