Školství je naše priorita. Mantra, která zazněla snad v každé předvolební debatě, v každé rozpravě o rozpočtu. Vždyť i stále ještě platné programové prohlášení dosluhující vlády přímo v jedné z preambulí hovoří o tom, že důležitým úkolem je „získat pro školství více finančních prostředků“.
Když se mluví o „více penězích na školy“, většinou se tím míní vyšší toky z veřejných zdrojů. Jenže se prakticky nevede debata o tom, jak vedle nich zapojit i soukromé zdroje. V žádném z předvolebních programů není ani věta o školném či rozumné formě spoluúčasti na vysokých školách. Chceme světovou kvalitu bez toho, aby někdo – nejen stát, ale i samotný student – přispěl něco navíc? To těžko.
Co se dočtete dál
- Jak zapojit soukromé zdroje do financování vysokých škol.
- Jak by mohla vypadat spoluúčast studentů nebo školné v Česku.
- Proč má Česko jen jednu univerzitu v žebříčku Times Higher Education 2025.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.