Školství je naše priorita. Mantra, která zazněla snad v každé předvolební debatě, v každé rozpravě o rozpočtu. Vždyť i stále ještě platné programové prohlášení dosluhující vlády přímo v jedné z preambulí hovoří o tom, že důležitým úkolem je „získat pro školství více finančních prostředků“.

Když se mluví o „více penězích na školy“, většinou se tím míní vyšší toky z veřejných zdrojů. Jenže se prakticky nevede debata o tom, jak vedle nich zapojit i soukromé zdroje. V žádném z předvolebních programů není ani věta o školném či rozumné formě spoluúčasti na vysokých školách. Chceme světovou kvalitu bez toho, aby někdo – nejen stát, ale i samotný student – přispěl něco navíc? To těžko.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak zapojit soukromé zdroje do financování vysokých škol.
  • Jak by mohla vypadat spoluúčast studentů nebo školné v Česku.
  • Proč má Česko jen jednu univerzitu v žebříčku Times Higher Education 2025.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás číst názory chytrých lidí? Odebírejte newsletter Týden v komentářích, kde najdete výběr toho nejlepšího. Pečlivě ho pro vás každý týden sestavuje Jan Kubita a kromě jiných píší Petr Honzejk, Julie Hrstková, Martin Ehl a Luděk Vainert.