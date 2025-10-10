Na poslední schůzi sněmovny prošla novela, která v médiích příliš nerezonovala: vládní většina ji podpořila společně s většinou poslanců ANO a SPD, Piráti hlasovali proti. Původní návrh přišel formálně ze Senátu a nedávno jej podepsal i prezident. Schválená norma opětovně zavádí nulové zdanění příjmů z prodeje majetku nad 40 milionů korun za splnění stanovených podmínek, zejména časového testu. Podle grafu dosluhujícího ministra financí Zbyňka Stanjury mělo jít o krok směrem k „evropské avantgardě“ v daňové oblasti, což je tedy pravda.

Zákon a jeho schválení jsou pozoruhodné hned z několika důvodů. Kromě zmíněného načasování na konec sněmovního období je jasné to, že vyvádí příjmy ze státního rozpočtu. Jistě, nejedná se sice o nijak horentní částky, a navíc by docházelo a dochází ostatně k určitému obcházení, ale přesto pro vládu, která samu sebe nazývá „vláda rozpočtové odpovědnosti“, a opozici, která vládě naopak neodpovědnost v různých permutacích vyčítá, je to řekněme ne zcela konzistentní počin. Snižování daní, které ostatně taktéž měla v programu, se v tomto případě netýká nízkopříjmových, a dokonce ani středně- a vysokopříjmových, nýbrž jen skutečně úzké skupiny vyvolených.

