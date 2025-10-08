Byl jsem to já, kdo spustil inkluzi v Česku, přihlásil se na Facebooku po volbách bývalý předseda Zelených a někdejší ministr školství Ondřej Liška. Reagoval tak na fakt, že nová politická reprezentace chce inkluzi buď zrušit, nebo výrazně revidovat. To, že společné vzdělávání v Česku nefunguje, je podle něj vina politiků a toho, že ji nepochopili a dostatečně nepodporovali.
„Nikdy jsem netvrdil, že máme začleňovat všechny znevýhodněné děti stejným způsobem, každé má jiné potřeby,“ řekl Liška pro HN. Současný stav nepovažuje za ideální, ale zavrhnout inkluzi v situaci, kdy se jí zatím nedostalo odpovídající podpory a financování, by podle něj byla chyba.
Co se dočtete dál
- Proč inkluze v Česku nefunguje a kde se stala chyba podle Ondřeje Lišky i ministra školství Beka.
- Jak inkluzi v Česku po deseti letech hodnotí její „zakladatelé“.
- Co říká výzkum a co udělat pro zlepšení.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.