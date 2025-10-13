Čeští učitelé jsou nadšenci do digitálních technologií, kteří se nebojí při práci využívat AI. Oproti obrazu, který poskytují sociální sítě, jsou se svou prací spokojeni a dělají ji velmi rádi. Na tom, aby se děti ve škole cítily dobře, jim ale záleží skoro nejmíň z Evropské unie.  Ukázalo to rozsáhlé mezinárodní šetření TALIS 2024, které organizuje OECD. Po šesti letech od posledního výzkumu je tak opět jasné, v čem čeští učitelé excelují a kde mají naopak nedostatky. 

S čím se tedy potýkají a na čem závisí, aby ze škol neodcházeli do jiných odvětví? HN přinášejí sedm nejdůležitějších zjištění.

Zbývá vám ještě 80 % článku

Co se dočtete dál

  • Musí řešit problémy s chováním nebo speciální vzdělávací potřeby žáků více než jejich evropští kolegové.
  • Jak jsou učitelé spokojení s přípravou na pedagogických fakultách.
  • Jakou výuku dětem připravují.
