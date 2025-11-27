Do speciální logopedické třídy na ZŠ Brjanská v Kladně chodí jen čtrnáct dětí, po třech letech speciální péče přecházejí do běžných tříd. Na ZŠ Stross v Praze 7 zase mají speciální třídy pro děti s vážnějšími poruchami, které nezvládají běžnou výuku. Podobných tříd je zatím málo, ale vznikající koalice mluví o jejich rozšiřování. I proto, že rodiče o tuto speciální péči stojí. Podle speciálních pedagogů je to sice návrat k dobám před inkluzivní vyhláškou, který ale dětem může vyhovovat. Jiní však připomínají, že jsme se deset let snažili právě takové rozdělování dětí vymýtit, a varují před pokutami z Bruselu.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jak speciální třídy fungují.
  • S jakými problémy se potýkají.
  • Co o rozšiřování tříd říkají pedagogicko-psychologické poradny.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se