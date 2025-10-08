Petr Fiala se po porážce ve volbách stahuje z vysoké politiky. Oznámil, že na lednovém kongresu nebude obhajovat předsednický post v ODS. Občanští demokraté současně řeší, co se sebou. Ve straně sílí hlasy, že by bylo lepší ukončit Fialův projekt Spolu (koalice s KDU-ČSL a TOP 09) a zkusit to zase samostatně.
Je to rozumný nápad? A jde jen o ODS, nebo i o něco víc, například o perspektivu demokratické politiky jako takové?
Co se dočtete dál
- Proč v ODS sílí volání po konci koalice Spolu.
- V čem je to naprosto nerozumné.
- Jak s tím vším souvisí slavný film skupiny Monty Python „Život Briana“.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.