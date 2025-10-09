První fázi mírového plánu pro palestinskou Gazu předběžně schválily obě strany konfliktu. V Izraeli i Pásmu vypukly oslavy, i když vojáci židovského státu (IDF) ještě ve čtvrtek dopoledne na palestinský pás útočili. Lví podíl na dohodě má prezident USA Donald Trump, který vyvinul tlak na izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. Především Turecko, ale i Katar a další země Zálivu podobně zatlačily na extremisty z palestinského hnutí Hamás.
