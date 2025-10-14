Němečtí politici se neshodují na tom, zda ukončení prodeje aut se spalovacími motory, plánované na rok 2035, má být přehodnoceno, aby tím ochránili místní automobilový průmysl. Evropská legislativa a potíže německých automobilek ovšem spolu souvisí jen částečně.
Nařízení Evropského parlamentu a rady z dubna 2023 spalovací motory přímo nezakazuje. Jako většina legislativy je technologicky neutrální. Ukládá ale v roce 2035 dosáhnout nulových emisí CO2 z vozidla. To splňují elektrické pohony a paliva neobsahující uhlík, tedy založená na vodíku či amoniaku. Současná výroba elektrické energie sice CO2 také produkuje a v některých regionech mohou být celkové emise CO2 elektromobilu na km jízdy při započítání emisí spojených s výrobou elektřiny oproti ropným palivům vyšší, ale je pravděpodobné, že v době, kdy bude velká část vozidel poháněna elektrickou energií, bude již její výroba blízko uhlíkové neutrality.
Co se dočtete dál
- Proč nejsou biopaliva a syntetická paliva praktickým řešením pro většinu populace.
- Jak si může Evropa vytvářet dostatek elektřiny pro přechod na elektromobilitu.
- Jak si Čína buduje konkurenční výhodu.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.