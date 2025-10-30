Pod novou administrativou Donalda Trumpa se Spojené státy v roce 2025 demonstrativně odvrátily od mezinárodní podpory demokracie, euroatlantické integrace a přímé materiální podpory Ukrajiny. V důsledku toho se stále více diskutuje o nové roli Evropy – jak v obraně Ukrajiny, tak v jednání s autokraciemi a při řešení dalších mezinárodních výzev. Evropští partneři NATO budou muset převzít větší odpovědnost za svou vlastní bezpečnost. Evropa se nyní bude muset bez podpory USA zabývat i dalšími zásadními globálními otázkami – od ochrany životního prostředí a lidských práv až po politický a socioekonomický rozvoj.
Problémem je, že „Evropa“ je v oblasti zahraničních a obranných záležitostí rozptýleným pojmem. Navzdory úzkým vazbám a geografické blízkosti mají evropské národy odlišné strategické kultury a geopolitické perspektivy. V mnoha evropských zemích vedl vzestup radikálních pravicových a levicových stran k extrémní polarizaci veřejného mínění – nejen v oblasti vnitřních, ale i zahraničních záležitostí.
Co se dočtete dál
- Jak konkrétně se změní role Evropy v obraně Ukrajiny bez přímé americké podpory.
- Jakým způsobem mohou fungovat ad hoc aliance mezi členskými státy EU.
- Jak mohou prodemokratické státy budovat globální koalice proti autokraciím.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.