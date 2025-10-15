České dráhy se chystají zdražit tarifní jízdné. Ukazují to interní dokumenty firmy, které mají HN k dispozici. Přesná míra zdražení je blízko horní hranice toho, co sliboval dodržet už na jaře šéf firmy Michal Krapinec.
Cestování
může ale pro část cestujících spíše zlevnit: a to díky speciální nabídce pro skupiny. Dráhy tak reagují na pokles počtu pasažérů, který ukazují ministerské statistiky: ve druhém čtvrtletí meziročně klesly počty cestujících o zhruba čtyři procenta, i když ve vlacích najezdili i tak o něco víc kilometrů.
Co se dočtete dál
- O kolik přesně dráhy zdraží?
- Jak chtějí konkurovat osobním autům?
- A co dalšího změní v tarifu?
