Kyberútoků s cílem vylákat ze soukromých podniků nebo veřejných institucí výkupné za zpřístupnění zašifrovaných dat v posledních letech neustále přibývá. Tyto ataky využívající ransomware (vyděračský software) musely v poslední době řešit v Česku společnosti jako Marks & Spencer, Kosmas či Multisport. V zahraničí pak způsobily výpadky provozů japonskému výrobci piva Asahi či britské automobilce Jaguar.
Podle průzkumu izraelské kyberbezpečnostní společnosti Check Point Software Technologies však v tuzemsku narůstá počet ransomwarových útoků speciálně na výrobní firmy. Ty vedle například nemocnic patří mezi oblíbené cíle kriminálních skupin, protože jsou ochotny ve vyšší míře platit vyděračům peníze. Jaké jsou pro to hlavní důvody?
Co se dočtete dál
- Proč se z výrobních firem stal jeden z nejlukrativnějších cílů hackerů.
- Co je největší slabinou výrobních firem v jejich kyberzabezpečení.
- Čeho, kromě ztráty peněz, se výrobní firmy bojí nejvíce.
- Co dělá Česko pro to, aby docházelo k úspěšným útokům co nejméně.
