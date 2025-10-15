Často se říká, že politika je odrazem společnosti. A v demokracii je to pravda. Máme takové reprezentanty, jaké mít chceme. Volíme je proto, co říkají, co prosazují, co reprezentují, protože do jisté míry personifikují naši představu o tom, co by se mělo dělat, jak by měla fungovat naše země, případně celý svět.
Posuďme tímto prizmatem aktuální kauzu Filipa Turka. Dotyčný měl už před vstupem do politiky širokou fanouškovskou základnu, která sdílela nejen jeho styl, ale i jeho postoje a hodnoty. To, co nyní nacházíme na už smazaných sociálních sítích Filipa Turka, tedy koketerie s nacismem, bělošský supremacismus, schvalování ultrapravicového terorismu, je přesně tím, co jim konvenuje.
Co se dočtete dál
- Jak chápat to, že Turek nyní tvrdí, že všechno byl jen humor.
- Jak jeho tvrzení souvisí s taktikou předválečných komunistů.
- Jak může demokracie demokraticky zničit sama sebe.
