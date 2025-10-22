Majitele akcií Googlu v úterý vyděsilo oznámení, že OpenAI spustí vlastní webový prohlížeč. Hodnota Googlu klesla o sto miliard dolarů jen kvůli příspěvku na sociální síti X, který ukazoval záložku webového prohlížeče.
O několik hodin později OpenAI představila prohlížeč ChatGPT Atlas. Novinka slibuje standardní funkce prohlížení webu doplněné o možnost „povídat si s webovými stránkami“. Atlas má navíc na internetu provádět některé akce sám, bez aktivních zásahů uživatele – hlavně nakupovat.
Co se dočtete dál
- Co nabízí nový prohlížeč od OpenAI a jak chce získat místo na výsluní.
- Kde mají „AI prohlížeče“ zatím mezery a kde jsou užitečné.
- Jaké dvě překážky musí OpenAI překonat, aby proti Googlu uspěla.
