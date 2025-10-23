Jedenáct projektů na podporu ekologické železniční dopravy z osmi krajů a Prahy si rozdělí 15 miliard korun z Modernizačního fondu, který využívá výnosy z emisních povolenek. Projekty schválil Státní fond životního prostředí ČR a peníze půjdou na výměnu osobních dieselových či zastaralých elektrických vlaků za nové vozy s moderním elektrickým pohonem. Informovalo o tom ministerstvo životního prostředí.
Úspěšní žadatelé o dotaci uzavřou do konce roku 2026 smlouvy s dopravci, kteří se zavážou pořídit a provozovat nové vlaky. Pokud kraje nevyužijí externí dopravce, zajistí pořízení vlaků samy, uvedlo ministerstvo. Podle něj lze za dotaci pořídit vozy s moderním elektrickým pohonem napájeným z trakčního vedení, s elektrickým pohonem a bateriemi nebo s elektrickým vodíkovým pohonem. Žadatelé mohli ve výzvě získat na výměnu dieselových vlaků až 70 procent z celkových výdajů a na výměnu starších elektrických vlaků 40 procent.
Regiony do prvního kola výzvy původně podaly 17 projektů za 26,5 miliardy korun. Podle MŽP všechny splnily parametry a fond je seřadil podle míry dosažených energetických úspor vůči požadované výši dotace. Do vyčleněných 15 miliard se pak vešlo 11 projektů, které vedle Prahy podal Plzeňský, Moravskoslezský, Zlínský, Ústecký, Jihočeský, Královéhradecký a Pardubický kraj a Vysočina. Od prosince do konce března roku 2027 pak ministerstvo plánuje přijímat žádosti o dotace ve druhém kole výzvy.
