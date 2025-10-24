Na akciových trzích převládá zvláštní nálada. Index strachu a chamtivosti sestavovaný CNN ukazuje na obavy investorů z dalšího vývoje. Přispívá k tomu ocenění akciových trhů, napětí mezi USA a Čínou, pokračující paralýza úřadů ve Spojených státech a také krachy předlužených firem. Současně na trhu bují chamtivost v podobě spekulací, na kterých někteří dokážou vydělat pěkný balík, řada lidí ale spíše prodělá kalhoty. Posledním cílem spekulantů se staly akcie kdysi populárního výrobce náhražek masa Beyond Meat. Akcie firmy se ještě minulý týden obchodovaly za méně než jeden dolar. Pak ale začala horská jízda a stopy opět vedou do známého internetového doupěte.
Co se dočtete dál
- Co se stalo s akciemi Beyond Meat v posledních dnech.
- Jak mohly akcie vzrůst o 1400 procent.
- Co to prozrazuje o současném dění na trzích a proč to může být varováním.
