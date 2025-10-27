Ani zdražování herních konzolí a videoher, ani vysoké ceny grafických karet pro PC nejsou nic proti tomu, co v herním průmyslu dělají vydavatelé mobilních her. Mobilní hry jsou nemilosrdně optimalizované na dávky dopaminu a frustrace. Výsledek? Hráči utrácejí víc než majitelé PC a konzolí dohromady – v přepočtu zhruba 1,7 bilionu korun ročně. Mezi nejhorší příklady patří i „pohodové“ hry, které slibují relaxaci a místo ní se snaží vysát radost z duše a hotovost z kreditky. A výrazně cílí i na děti.
Co se dočtete dál
- Jaké metody zpoplatnění může bezplatná hra zkombinovat, aby z hráčů dostala více peněz.
- Jaké alternativy k predátorským hrám existují na Androidu i iOS.
- Kde je možné získat kvalitní mobilní hry bez mikrotransakcí i bez koruny utracené navíc.
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.