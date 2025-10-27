Ani zdražování herních konzolí a videoher, ani vysoké ceny grafických karet pro PC nejsou nic proti tomu, co v herním průmyslu dělají vydavatelé mobilních her. Mobilní hry jsou nemilosrdně optimalizované na dávky dopaminu a frustrace. Výsledek? Hráči utrácejí víc než majitelé PC a konzolí dohromady –  v přepočtu zhruba 1,7 bilionu korun ročně. Mezi nejhorší příklady patří i „pohodové“ hry, které slibují relaxaci a místo ní se snaží vysát radost z duše a hotovost z kreditky. A výrazně cílí i na děti.

Zbývá vám ještě 90 % článku

Co se dočtete dál

  • Jaké metody zpoplatnění může bezplatná hra zkombinovat, aby z hráčů dostala více peněz.
  • Jaké alternativy k predátorským hrám existují na Androidu i iOS.
  • Kde je možné získat kvalitní mobilní hry bez mikrotransakcí i bez koruny utracené navíc.
První 2 měsíce předplatného za 40 Kč
  • První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
  • Možnost kdykoliv zrušit
  • Odemykejte obsah pro přátele
  • Všechny články v audioverzi + playlist
Předplatit za 40 Kč
Máte již předplatné?
Přihlásit se

Baví vás moderní technologie? To byste si neměli nechat ujít newsletter Týden s technologiemi, díky kterému dostanete do téměř pravidelného pátečního e-mailu to nejzajímavější dění a produktové novinky za celý týden.