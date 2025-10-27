Propad přeprav státní železniční firmy ČD Cargo se stupňuje. Další dva významné průmyslové podniky se podle informací HN chystají přejít od listopadu k jinému dopravci. Jde o pokračování sporu s domácím operátorem dodávek dřeva Wood & Paper. Kvůli tomu už v létě ČD Cargo přišlo o velkou část přeprav vytěženého dřeva.
Tentokrát jde ale o trochu jinou komoditu, od které si vedení firmy ještě nedávno slibovalo velký potenciál. A ten, kdo přepravy přebírá, může časem připravit ČD Cargo i o další zakázky.
Co se dočtete dál
- O jaké přepravy jde.
- Kdo je převezme.
- A proč to může být jen první krok k dalším ztrátám zakázek.
