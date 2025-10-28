OpenAI se podařilo domluvit s Microsoftem na očekávané proměně původně neziskové organizace v komerční podnik OpenAI Group PBC. Tato změna byla podmínkou k obdržení dalších 30 miliard dolarů investice od SoftBank, přislíbené letos v březnu.
OpenAI uvádí, že si kontrolu nad směřováním firmy zachová nezisková část organizace, nově pojmenovaná jako OpenAI Foundation. Její majetkový podíl je ale menší než nově stanovený podíl Microsoftu, který zůstává největším akcionářem. Podmínky spolupráce obou firem se ale mění.
Co se dočtete dál
- Jak vypadá nová struktura OpenAI a jaký podíl drží největší investoři.
- Jak bude vypadat „dobročinnost“ nové organizace, kterou má oficiálně řídit nezisková nadace.
- Co v nové podobě spolupráce s firmou Sama Altmana získá Microsoft.
