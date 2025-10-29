Česko zažívá největší epidemii žloutenky od roku 1996. Do začátku října hygienici zaznamenali 1776 případů hepatitidy A, což je téměř trojnásobek oproti loňsku (636). Onemocnění si už vyžádalo 28 obětí a situaci se nedaří stabilizovat. Češi nejsou vůči viru tolik odolní a za epidemii může i nízká proočkovanost tuzemské populace. Právě kvůli ní selhávají i dříve zavedená opatření ve školách nebo veřejných prostorech, jako je větší důraz na hygienu dětí a dezinfikování hromadné dopravy v Praze.
Ještě na jaře přitom ministerstvo zdravotnictví nechtělo alarmovat a nabádalo především k důkladné hygieně – jenže epidemiologická situace se změnila a ministerstvo otočilo – k očkování teď občany naopak vyzývá. Vakcín je ale už od léta nedostatek.
Co se dočtete dál
- Co je nemoc „špinavých rukou“.
- Jak se před ní chránit.
- Jak situaci vidí epidemiologové.
- Kde se nechat naočkovat a proč.
