Česko zažívá největší epidemii žloutenky od roku 1996. Do začátku října hygienici zaznamenali 1776 případů hepatitidy A, což je téměř trojnásobek oproti loňsku (636). Onemocnění si už vyžádalo 28 obětí a situaci se nedaří stabilizovat. Češi nejsou vůči viru tolik odolní a za epidemii může i nízká proočkovanost tuzemské populace. Právě kvůli ní selhávají i dříve zavedená opatření ve školách nebo veřejných prostorech, jako je větší důraz na hygienu dětí a dezinfikování hromadné dopravy v Praze.

Ještě na jaře přitom ministerstvo zdravotnictví nechtělo alarmovat a nabádalo především k důkladné hygieně – jenže epidemiologická situace se změnila a ministerstvo otočilo – k očkování teď občany naopak vyzývá. Vakcín je ale už od léta nedostatek.

