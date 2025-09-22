Dlouhodobé zpochybňování vakcín se projevuje i na českých datech. Proočkovanost proti chřipce patří k nejmenším v Evropě a rodiče stále častěji odkládají očkování nejmenších. Zprávy ze světa naznačují, že situace se v nejbližší době nezlepší. Které argumenty takzvaných antivaxerů, tedy odpůrců očkování, studie i vědci cupují a nad kterými se sami zamýšlejí?
- První 2 měsíce za 40 Kč/měsíc, poté za 199 Kč měsíčně
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Všechny články v audioverzi + playlist
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.