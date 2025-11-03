Schodek státního rozpočtu na konci října dosáhl 183,1 miliardy korun, prohloubil se ze zářijových 153,9 miliardy. V pondělí o tom informovalo ministerstvo financí. Říjnový deficit je nejnižší za posledních šest let, zároveň je ale šestý nejhlubší od vzniku Česka. Loni byl rozpočtový schodek za prvních deset měsíců 200,7 miliardy korun. Podle ministerstva financí k meziročnímu zlepšení přispěla konsolidační opatření, díky kterým příjmy rostou rychleji než výdaje.
Rozpočtové příjmy za prvních deset měsíců roku dosáhly 1,718 bilionu korun, meziročně se zvýšily o 7,2 procenta. Růst příjmů táhne zejména vyšší daňové inkaso. Výdaje do konce října dosáhly 1,901 bilionu korun, proti loňsku se zvýšily o 5,4 procenta.
„Příjmy nyní rostou rychlejším tempem než výdaje, což je důsledek rozpočtových změn v rámci konsolidačního balíčku. Nastavili jsme trend, ve kterém by měla každá vláda, které není budoucnost našich veřejných financí lhostejná, pokračovat a nespoléhat se jen na ekonomický růst,“ uvedl ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS).
K růstu příjmů nejvýrazněji přispělo daňové inkaso, které se meziročně zvýšilo o deset procent. Nejrychleji rostl výběr daně z příjmu právnických osob, která do státního rozpočtu přinesla 174,3 miliardy korun, meziročně o 15,2 procenta víc. Inkaso daně z neočekávaných zisků (windfall tax), kterou platí energetické a petrochemické společnosti a velké banky, vyneslo 32,9 miliardy korun, o 20,9 procenta víc než loni.
Rychle rostl i výběr daně z příjmu fyzických osob, inkaso se zvýšilo o 12 procent na 152,7 miliardy korun. Podle ministerstva financí se na růstu inkasa projevuje zejména zvyšování mezd a platů v ekonomice. To přispívá také k vyššímu objemu odvodů, když se na povinném pojistném vybralo 664,2 miliardy korun, meziročně o 7,2 procenta víc.
Spotřeba domácností roste
Daň z přidané hodnoty (DPH) přinesla do státního rozpočtu 339,7 miliardy korun, o 8,5 procenta víc než loni. Podle ministerstva financí je to důsledek zvýšené spotřeby domácností. Na spotřebních daních stát vybral 139,5 miliardy korun. K meziročním růstu o 3,2 procenta přispělo zvýšení sazeb daní z tabáku a z lihu.
Hlavní výdajovou položkou tradičně byly sociální dávky, na kterých stát vyplatil 771,8 miliardy korun, meziročně o 2,4 procenta víc. Z této částky tvořily 599,4 miliardy korun vyplacené důchody. Na obsluhu státního dluhu vydal stát 73,5 miliardy korun, náklady této položky meziročně vzrostly o deset procent.
Kapitálové výdaje do konce října dosáhly 172,5 miliardy korun, proti loňsku vzrostly o 23,1 procenta. Objem investic nicméně zatím dosáhl 64,4 procenta celoročního plánu. Významně rostly zejména investiční transfery Státnímu fondu dopravní infrastruktury (SFDI), které se meziročně zvýšily o 46,5 procenta na 74,9 miliardy korun.
Letos by měl stát hospodařit s příjmy 2,086 bilionu a s výdaji 2,327 bilionu korun. Naplánovaný schodek činí 241 miliard korun. Loni skončil rozpočet v deficitu 271,4 miliardy. Byl to nejlepší výsledek od začátku pandemie nemoci covidu-19, ale zároveň pátý nejhlubší schodek v historii Česka.
Hospodaření státu (v milionech korun):
2011 -91 476
2012 -51 308
2013 -47 712
2014 -45 442
2015 -29 129
2016 98 335
2017 26 458
2018 5671
2019 -19 570
2020 -273 953
2021 -334 950
2022 -286 740
2023 -210 710
2024 -200 723
2025 -183 132
Zdroj: Ministerstvo financí
