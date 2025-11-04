V poslední době se objevují zprávy o nových možnostech nabíjení elektroaut nebo o přelomových bateriích. Řada z těchto technologických projektů má přitom velké ambice, často se označují za game changery, které promění trh s napájením bateriových aut. Ve výsledku ho mají zrychlit, zefektivnit a zpřístupnit všem. Jak jsou tyto inovace daleko a co jim stojí v cestě?
Co se dočtete dál
- Jak se vyplatí cívky v silnicích.
- Jak daleko je polovodičový transformátor.
- Vyřeší obrubníková nabíječka dobíjení na sídlištích?
- Místo nabíjení baterie její výměna.
- A kdy přijde baterie s pevným elektrolytem.
