Polsko během několika měsíců plánuje začít se zřizováním vlastního protidronového systému a na Evropskou unii čekat nebude. Agentuře Bloomberg to řekl náměstek polského ministra obrany Cezary Tomczyk.
Resort obrany podle něho tento měsíc informuje o investicích do technologií pro detekci, rušení a zneškodňování cizích dronů. Půjde o část širšího programu protivzdušné obrany. O konkrétní částce se Tomczyk nezmínil, řekl však, že cílem je, aby nejméně polovina zakázek připadla polským firmám.
V září polský vzdušný prostor narušila dvacítka ruských dronů, které nad Polskem sestřelovaly bojové letouny NATO. Šlo o první takový případ od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Bloomberg píše, že tento incident ukázal nedostatky v polské obraně, protože polská armáda proti poměrně levným bezpilotním letounům byla nucena nasadit drahé protiletadlové střely.
„Souhlasíme s myšlenkou posílení protivzdušné obrany v rámci celé Evropské unie a jsme ochotni brát v úvahu návrhy nebo řešení zvenčí, ale prioritou jsou pro nás národní projekty,“ řekl Tomczyk. Dodal, že unijní protidronová zeď může polský systém doplňovat.
Polské ministerstvo obrany má v úmyslu protidronový štít financovat z prostředků z nového nástroje Evropské unie SAFE, další podrobnosti k tomu ale Tomczyk neuvedl. Vzhledem k tomu, že sousedí s Ruskem, Běloruskem i Ukrajinou, požádalo Polsko o největší částku z tohoto programu dlouhodobých nízkonákladových půjček na pomoc členským státům při pořizování naléhavě potřebného vojenského vybavení.
Varšava chce, aby první části protidronového systému fungovaly během tří měsíců od zveřejnění informací o tomto projektu. Celý by podle ní měl být hotový během dvou let. Tomczyk řekl, že nová protidronová opatření budou vedle systémů středního a dalekého dosahu představovat další vrstvu polské protivzdušné obrany. Všechny tyto prvky mají polské území chránit před letouny, vrtulníky, drony a střelami s plochou dráhou letu.
Letos v červenci polské ministerstvo obrany oznámilo, že za nákup bojových a výcvikových dronů letos zaplatí 200 milionů zlotých (1,15 miliardy korun), připomíná Bloomberg.
„Způsob, jakým Rusové i Ukrajinci v současnosti využívají bezpilotní zbraňové systémy, ukazuje, že posilování našich schopností v této sféře pro nás musí být prioritou jak ve vzduchu, tak na zemi i na moři,“ řekl polský politik.
Přidejte si Hospodářské noviny mezi své oblíbené tituly na Google zprávách.
Tento článek máteje zdarma. Když si předplatíte HN, budete moci číst všechny naše články nejen na vašem aktuálním připojení. Vaše předplatné brzy skončí. Předplaťte si HN a můžete i nadále číst všechny naše články. Nyní první 2 měsíce jen za 40 Kč.
- Veškerý obsah HN.cz
- Možnost kdykoliv zrušit
- Odemykejte obsah pro přátele
- Ukládejte si články na později
- Všechny články v audioverzi + playlist